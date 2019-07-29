سما تفتح النار على "مرتضى": "بطة مش ليك يا مرزوق"

أثارت الفنانة الاستعراضية، سما المصري، الجدل من جديد، بنشرها فيديو جديدًا على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى تتمرن على لعبة الكيك بوكس بإحدى الصالات الرياضية، وتنتقد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور.

وظهرت سما في أول الفيديو وهي تقوم بأحد التدريبات الرياضية العادية ثم بعد ذلك قامت بالتدريب على لعبة "كيك بوكس".

وقالت سما من خلال الفيديو إن ممارسة هذا اللعبة مهمة للغاية من أجل الدفاع عن النفس في مواجهة التحرش الذي ازداد بصورة كبيرة في مصر.

وقالت "سما" في الفيديو: "مرتضي كان المحامي بتاعي من 10 سنين ولاغية التوكيل وهو عارف لغيتوا ليه ولو دكر اطلع قول لاغيته ليه"، متابعة " أنت بتقول علي نفسك مستشار وانت مش مستشار ورفعة عليك قضية لانتحالك صفة مستشار".

وأضاف: "أنت عايز ايه مني اللي عايزه مش هتوصلوا، لو كنت قدرت توصلوا زمان كنت قدرت دلوقتي أنا مش ليك وقولتلك الكلام ده من 10 سنين وأحترم سنك".

واستطردت: "لمرتضي إنت شهرتك أبوصفيحة وده مش عيب ده اسم عيلتك، وأبوك كان حارس عقار في روض الفرج، وربنا يشفيك لو عندك حاجة في دماغك ممكن تكون بسبب إنك بتخاف تنام في الضلمة طلعني من دماغك ".