» أول تعليق من أسرة ضحية الإهمال بمستشفى الدقهلية

29 يوليه 2019 - 02:38 م

روي أحمد صلاح عم الطفلة بسمة ضحية الإهمال بمستشفى المنزلة العام بالدقهلية، تفاصيل الواقعة قائلا: "إن الطفلة لم تتجاوز 9 سنوات ظلت لمدة تتعدى الـ6 ساعات دون تقديم أي إسعافات أولية أو أدوية أو حتى الكشف عليها.

وأكد "صلاح" خلال مداخلة هاتفية على فضائية إم بي سي، أن الطفلة مصابة بأنيميا البحر المتوسط، مشيرًا إلي أنه ظل حتى 12 منتصف الليل وتغيب جميع أطباء الأطفال بالمستشفى ولم يظهر منهم حتى طبيب واحد.

وأوضح عم الطفلة، أنه غادر المستشفى في تمام الواحدة بعد منتصف الليل، بعد أن أطمأن على تركيب المحاليل الطبية للطفلة، والتي كانت تشكو من ارتفاع درجات الحرارة، لكنه تلقى في السادسة صباحًا مكالمة هاتفية من أخيها بخبر وفاتها.