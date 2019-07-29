شاهد.. لحظة الاعتداء على «ميسي» في حفل غنائي

29 يوليه 2019 - 04:44 م

تعرض النجم ليونيل ميسي، صانع ألعاب برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، لهجوم من شخص مجهول خلال حفل غنائي بجزيرة إيبيزا الإسبانية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن ميسي تواجد برفقة زوجته أنتونيلا، في حفل غنائي ضم بعض لاعبي برشلونة مثل سواريز وجوردي ألبا، بجانب سيسك فابريجاس لاعب موناكو الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن المشاجرة قد بدأت بين ميسي وأحد الأشخاص خلال الحفل، حيث حاول الرجل مهاجمة نجم برشلونة، قبل أن يتدخل الأمن ويحيط بميسي ويساعده على الخروج من الحفل.

ومن المقرر أن ينضم ميسي لتدريبات برشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لبداية الموسم الجديد.

Video footage of what looks like a little incident with Messi involved in it.pic.twitter.com/6WQqomITEU — AFC Ajax ?? (@TheEuropeanLad) 28 يوليو 2019