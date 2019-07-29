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حقيقة استضافة الجزائر لأمم أفريقيا 2021

الرياضة

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الجزائر

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الجزائر

المصريون

امم افريقيا

الكاميرون

نفى محمد سعد، الأمين العام للاتحاد الجزائري، استضافة بلاده لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة المُقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك على خلفية تصريحات وزير الشباب والرياضة الجزائري سليم برناوي التي أثارت الجدل.

وقال «سعد» في تصريحاته لشبكة كاميرون تي في: «لقد فوجئت عندما علمت بتصريحات وزير الشباب والرياضة فيما يتعلق بتنظيم كأس الأمم الإفريقية، وأريد أن أخبركم أن تلك التصريحات تم تشويهها».

وأضاف: «السؤال كان بسيطًا ويتعلق حول قدرة الجزائر على استضافة كأس الأمم الإفريقية، وإجابة الوزير كانت بنعم، ولكنه لم يقل أن الجزائر ستحل محل الكاميرون في استضافة البطولة».

من جهته طمأن سيدو مبوبو نجويا، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم جماهير بلاده بشأن تنظيم كأس الأمم المقبلة، حيث قال: «ذهلت مثل أي شخص آخر من تلك التصريحات، لكن بعد ذلك بدأت البحث عن المعلومات وعلمت أن التصريحات تم تشويهها إلى حدٍ ما».

وأتم نجويا تصريحاته قائلًا: «نحن هادئون، ولا شك أن الكاميرون ستنظم كأس الأمم الإفريقية 2021 كما هو مخطط له».

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