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«حميدتي»:«السيسي» أبدى استعداده للوقوف مع شعب السودان

«حميدتي»:«السيسي» أبدى استعداده للوقوف مع شعب السودان

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حسن علام- متابعات

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قال الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد استعداده للوقوف مع الشعب السوداني في الظروف الراهنة.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، في القاهرة، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال حميدتي - في تصريحات بمطار الخرطوم لدى عودته من القاهرة - إنه اتفق مع الرئيس السيسي حول تحقيق مصالح شعبي البلدين، وأن الرئيس السيسي أبدى استعداده للوقوف مع الشعب السوداني خلال الظروف التي يمر بها السودان.

وأضاف أنه ناقش مع الرئيس السيسي الاتفاقيات الموقعة والمشروعات المشتركة بين مصر والسودان.

وأوضح أن زيارته إلى القاهرة جاءت في إطار التعاون المشترك والتشاور المستمر بين البلدين، مشيرا إلى أنه قدم - خلال الزيارة - شرحا حول ما يجري في السودان خاصة المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" و"الحركات المسلحة" وبعض الأطراف السودانية.


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