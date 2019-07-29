» الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الوقف الفوري للقتال في ليبيا

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حسن علام- متابعات

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الاتحاد الأوروبي

الأطراف الليبية

القتال في طرابلس

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، في بيان له، جميع أطراف الليبية بالوقف الفوري للقتال في طرابلس. 
كما استنكر البيان، الهجوم الذي استهدف مستشفى ميدانيا ومدرسة في طرابلس ودعي لوقف القتال، واحترام القانون الدولي الإنساني. 

وأشار البيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي، إلى أن القتال الدائر في طرابلس ومصراتة أودى بحياة آلاف من المدنيين. 

وناشد الاتحاد الأوروبي طرفي الصراع في ليبيا بضرورة التوصل إلى حل سياسي دائم كجزء من جهود الأمم المتحدة في ليبيا. 

جاء ذلك بعدما دعا المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة، إلي عقد جلسة دولية فورية بحضور طرفي الصراع في ليبيا لمحاولة الوقوف على اتفاق هدنة إنسانية. 

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