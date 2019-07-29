  • الإثنين 29 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:18 م
بحث متقدم
عبدالرحمن الشبيلي

سقوط إعلامي سعودي شهير من شرفة شقته في باريس

مبارك

تعليمات صارمة من «مبارك» لنجليه..تعرف عليها

كلوب

«كلوب» يصدم جماهير ليفربول بشأن «صلاح»

السبسي

مفاجأة.. «السبسي» تنبأ بموعد وفاته

وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز عن عمر 79عاما

صور نادرة للأمير بندر مع والده مؤسس السعودية

خطة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى

السبت وقفة عرفات والأحد أول أيام عيد الأضحى

الملك سلمان

قبل دفن شقيقه.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

أرشيفية

إحصائية رسمية: ارتفاع نسبة الفقر في مصر

مريم حسين وصالح الجسمي

تطورات جديدة بشأن تورط فنانة شهيرة في فيديو إباحي

حمديتي والسيسي

«حميدتي»:«السيسي» أبدى استعداده للوقوف مع شعب السودان

«كلوب» يصدم جماهير ليفربول بشأن «صلاح»

الرياضة

كلوب
كلوب

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"كلوب" يصدم جماهير "ليفربول" بشأن لعب "صلاح" أمام برشلونة

#

كلوب: هكذا رد صلاح حين تحدثت معه عن "منتقديه"

#

"صلاح" يوجه رسالة لجماهير "ليفربول"

#

كلوب: معاناة صلاح التهديفية «شيء جيد»

رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التقليل من أهمية بطولة كأس الدرع الخيرية فى إنجلترا التي سيواجه خلالها مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل.

ووجه «كلوب» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين صدمة قوية لعشاق النجم المصري بعدما ألمح إلى استبعاده من المواجهة المرتقبة للريدز أمام مانشستر سيتي يوم 4 أغسطس في بطولة كأس الدرع الخيرية.

وأضاف: "لا أستطيع أن أكذب على الناس، ولكن لا مشكلة في خوض اللقاء بدون السداسي الغائب عن المباريات الودية".

ويشير مدرب ليفربول إلى السداسي محمد صلاح، وأليسون بيكر وفيرمينو، بالإضافة لنابي كيتا وساديو ماني وشاكيري.

وأوضح: "يجب أن نكون جيدين قدر الإمكان في مواجهة مانشستر سيتي، لا أستطيع تغيير ما نحن عليه الآن".

وغاب السداسي المذكور عن مباريات ليفربول الودية لقضاء إجازتهم الصيفية، بعد المشاركة مع منتخبات بلادهم في، كأس الأمم الأفريقية وكوبا أمريكا ودوري الأمم الأوروبية، على الترتيب.

أضاف: "لقد لعبنا في أمريكا وفي ظروف صعبة، ولكن هذا هو الحال، ولكن علينا أن نعترف بأن الجولة التحضيرية كانت مفيدة وجيدة للفريق، ولكن لا يمكننا تغيير ما حدث في المباريات الودية".

كما أبدى مدرب ليفربول استغرابه الشديد من الأنباء التى تعتبر بطولة الدرع الخيرية، خارج قائمة الألقاب الرسمية في التقويم الإنجليزي.

علق كلوب فى هذا الصدد قائلاً: "هل هذا حقيقي هنا؟ لا أحد أخبرني بذلك، لا يمكننا اعتبارها بطولة غير رسمية، هذا جنون".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع قتلى احتجاجات «الأبيض» في السودان لـ8
» شاهد.. «رينارد» مديرًا فنيًا لمنتخب السعودية
» انتحار شرطي تركي بعد فصله من العمل
» السبت وقفة عرفات والأحد أول أيام عيد الأضحى
» الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الوقف الفوري للقتال في ليبيا
» شاهد.. لحظة الاعتداء على «ميسي» في حفل غنائي
» «ترامب» يوقع مرسوم تعويض لعائلات ضحايا 11 سبتمبر
» الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارًا غدًا
» صورة.. «صلاح» يؤدي مناسك العمرة
» الإفتاء: المتوفى بمرض السرطان "شهيد"
» بيراميدز يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:28 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى