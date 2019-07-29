صور نادرة للأمير بندر مع والده مؤسس السعودية

29 يوليه 2019 - 06:50 م

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا نادرة تجمع الأمير السعودي الراحل، بندر بن عبد العزيز آل سعود، مع والده مؤسس المملكة، وأشقائه الملوك.

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود أمس الأحد.

يشار إلى أن الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود من مواليد 1341هـ/ 1923م، هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة، ووالدته هي الأميرة بزة الثني.

سيقام العزاء في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، في قصره بمدينة الرياض، اعتبارا من بعد صلاة المغرب غدا الثلاثاء 27 / 11 / 1440هـ إلى الساعة التاسعة مساء، ولمدة ثلاثة أيام.

وتلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقيات التعازي من قادة وأمراء الدول، في وفاة شقيقه، الأمير بندر بن عبد العزيز.

ونعى عدد من الأمراء الأمير بندر بن عبد العزيز، منهم الأمير قيصل بن تركي بن فيصل "رحم الله سيدى والدى الأمير بندر بن عبد العزيز"، وأرفق ذلك بالأدعية للراحل.