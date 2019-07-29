  • الإثنين 29 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:20 م
بحث متقدم
عبدالرحمن الشبيلي

سقوط إعلامي سعودي شهير من شرفة شقته في باريس

مبارك

تعليمات صارمة من «مبارك» لنجليه..تعرف عليها

كلوب

«كلوب» يصدم جماهير ليفربول بشأن «صلاح»

السبسي

مفاجأة.. «السبسي» تنبأ بموعد وفاته

وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز عن عمر 79عاما

صور نادرة للأمير بندر مع والده مؤسس السعودية

خطة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى

السبت وقفة عرفات والأحد أول أيام عيد الأضحى

الملك سلمان

قبل دفن شقيقه.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

أرشيفية

إحصائية رسمية: ارتفاع نسبة الفقر في مصر

مريم حسين وصالح الجسمي

تطورات جديدة بشأن تورط فنانة شهيرة في فيديو إباحي

حمديتي والسيسي

«حميدتي»:«السيسي» أبدى استعداده للوقوف مع شعب السودان

«عاشور» يضغط على إدارة المحلة لحسم انتقاله إلى الزمالك

الرياضة

سور النادي النهري لنادي الزمالك
سور النادي النهري لنادي الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

طارق حامد في اتحاد جدة مقابل 4 ملايين دولار

#

مفاجأة.. الزمالك يرسل عرضًا رسميًا لضم رمضان صبحي

#

الزمالك يحفز لاعبيه بصرف رواتبهم قبل رحلة تونس

#

هذا أغرب ما فعله الزمالك للفوز في مبارة القمة اليوم

كثف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اتصالاتهم لحسم صفقة إمام عاشور لاعب غزل المحلة المعار إلى نادي حرس الحدود، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووصل عرض الزمالك إلى 7 ملايين جنيه لنادى غزل المحلة، فيما ينوى زيادتها إلى 10 ملايين جنيه لضم اللاعب، ورغم ذلك قابلت إدارة المحلة العرض بالرفض.

ومن ناحية أخرى أكد إمام عاشور نيته للعب لنادى الزمالك ورغبته فى الانضمام لواحد من أهم وأعرق الأندية الأفريقية وطلب من مسئولى المحلة تقليل المبلغ من أجل ذلك.

وعلى الجانب الآخر دخل نادى بيراميدز بعرض مالى 15 مليون جنيه لنادى المحلة وحرس الحدود لكن فريق المحلة طالب بزيادة القيمة المالية وتقديم عرض رسمى فى غضون ساعات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» لهذا السبب.. إقامة منتدى الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة
» ارتفاع قتلى احتجاجات «الأبيض» في السودان لـ8
» شاهد.. «رينارد» مديرًا فنيًا لمنتخب السعودية
» انتحار شرطي تركي بعد فصله من العمل
» السبت وقفة عرفات والأحد أول أيام عيد الأضحى
» الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الوقف الفوري للقتال في ليبيا
» شاهد.. لحظة الاعتداء على «ميسي» في حفل غنائي
» «ترامب» يوقع مرسوم تعويض لعائلات ضحايا 11 سبتمبر
» الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارًا غدًا
» صورة.. «صلاح» يؤدي مناسك العمرة
» الإفتاء: المتوفى بمرض السرطان "شهيد"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:28 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى