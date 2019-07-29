تعليمات صارمة من «مبارك» لنجليه..تعرف عليها

29 يوليه 2019 - 07:49 م

قال مصدر مقرب من الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، إن الأخير طلب من نجليه علاء وجمال عدم الانجرار في حملات وحرب تصريحات صحفية.

وأشار المصدر بحسب “روسيا اليوم”، إلى أن توجيهات مبارك الأب جاءت لنجليه على خلفية حملات صحفية ممنهجة قامت بها عدة صحف بالهجوم على أسرته، حيث شدد الرئيس الأسبق على نجله الأكبر علاء بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية والاكتفاء بما يكتبه على حسابه في “تويتر”.

ونوه المصدر إلى أن توجيهات مبارك الأب لنجليه هدفها تفويت الفرصة على من يحاولون تصيد الأخطاء.

وربط المصدر وثيق الصلة بأسرة الرئيس مبارك بين تلك الحملة والقبض في وقت سابق على المشرف على صفحة “أنا آسف يا ريس” وتوقيفه، متوقعا تصاعد الحملة الإعلامية ضد نجل مبارك في الفترة القادمة.

وهاجمت بعض صحف علاء مبارك، بعد الجدل الذي أثاره، ونشره وثيقة مزيفة تتهم رئيس تحرير جريدة مشهورة بـ “فضيحة جنسية”.