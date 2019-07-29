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«الديهي» يهدد علاء مبارك ووالده بالسجن بسبب خالد صلاح

الحياة السياسية

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حسن علام- متابعات

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شن الإعلام نشأت الديهي، هجومًا حادًا على علاء مبارك وذلك بعد الحرب الكلامية التي دارت بين الأخير وخالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن علاء مبارك نشر تقرير على صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" يؤكد فيه أن خالد صلاح تعرض للاغتصاب داخل أحد السجون المصرية .

وتابع "الديهي": "لو صح التقرير اللي نشرته، لازم والدك يكون في السجن لأنه حدث في عهده وبمعرفة أبنائه، أما لو الكلام ده كذب يبقي الطبيعي تكون في السجن لأنك تثير شائعات وتنشر تقارير مزورة".

وأوضح "الديهي"، أن علاء مبارك يتعمد خلال الفترة الأخيرة الظهور في عدة مناسبات، حتي يثبت للجميع أن لديه شعبية كبيرة.
وقال "الديهي": "بقول لعلاء مبارك شعبيتك كاذبة 100%، أذكرك بما نسيت ان أبوك فضل 30 سنة في الحكم لم يبني مستشفي حتي يتلقي بها العلاج ، ولما حب يعمل عملية في الغضروف سافر ألمانيا".


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