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عبدالرحمن الشبيلي

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سقوط إعلامي سعودي شهير من شرفة شقته في باريس

عرب وعالم

عبدالرحمن الشبيلي
عبدالرحمن الشبيلي

محمد فضل- متابعات

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تعرض الإعلامي السعودي الدكتور عبدالرحمن الشبيلي، أمس الأحد، لإصابات بالغة جراء سقوطه من شرفة شقته في العاصمة الفرنسية باريس.

وأرجعت صحف سعودية سقوط “الشبيلي” إلى انهيار جزء من شرفة شقته في باريس، فيما تم نُقله إلى المستشفى في حالة حرجة، ويجري الترتيب لنقله بواسطة الإخلاء الطبي إلى الرياض.

ويعد الدكتور عبدالرحمن الشبيلي أحد مؤسسي الإذاعة والتلفزيون في المملكة، ومن أوائل الأكاديميين في تخصص الإعلام، ونال عضوية مجلس الشورى لدورتين، كما كرّمته القيادة بوسام الملك عبد العزيز.


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