«بونجاح» على رادار موناكو الفرنسي

29 يوليه 2019 - 09:07 م

دخل بغداد بونجاح مهاجم السد القطري والمنتخب الجزائري في دائرة اهتمامات نادي موناكو الفرنسي، من أجل التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت مجلة " فرانس فوتبول" اليوم الاثنين، أن ادارة نادي موناكو وضعت اسم بونجاح ضمن قائمة مصغرة لمهاجمين تضم أيضا كل من جيوفاني سيموني، وكريستيان بينتيكي، وماريو بالوتيلي، لتعويض الرحيل المحتمل لراداميل فالكاو وستيفان يوفيتش.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لنادي موناكو معجب بمهارات بونجاح الذي كان الموسم الماضي محل اهتمام نادي ليل الفرنسي.

ويرتبط بونجاح بعقد مع السد القطري حتى عام 2024. وتبلغ قيمته السوقية 15 مليون يورو.

يشار أن بونجاح البالغ من العمر 27 عاما، سجل الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في المباراة التي تغلب فيها على السنغال في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.