مصر «مالديف» نجوم العالم.. والغردقة «فرخة بكشك»

29 يوليه 2019 - 09:22 م

اختار عدد من نجوم كرة القدم بالدوريات الأوروبية، قضاء إجازتهم السنوية في مصر، وتحديدًا على شواطئ الغردقة، التي أصبحت وجهة لهم، ومقصدًا لمن يريد أن يمضي عدة أيام في أجواء طبيعية ساحرة.

آخر هؤلاء النجوم كان الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، وقائد منتخب إسبانيا الذي وصل على متن طائرة خاصة برجل الأعمال كامل أبو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر الذي استضافه وزوجته "بيلا روبيو"، وأولاده لقضاء شهر العسل على شواطئ الغردقة.

وقال "أبو علي"، إن الجولة السياحية لـ"راموس"، بهدف تنشيط السياحة المصرية، لكونه من أهم المدافعين في العالم، ومجرد التقاط صور ونشرها عبر حساباته على مواقع التواصل تعتبر أكبر دعاية لمصر، داعيًا إلى استثمار تلك الزيارة لصالح مصر بشكل أفضل و"محو خلافات الماضي".





وأضاف: "عارف إن المصريين زعلانين من راموس بعد واقعة التدخل العنيف مع النجم محمد صلاح خلال نهائي دوري الأبطال بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني العام الماضي، ولكن جولته في الغردقة تؤكد حبه لمصر، وجاي يصالح المصريين، وهذه في النهاية كرة القدم، خاصة أنه اعتذر لـ"صلاح" في وقت سابق على تدخله العنيف".

كما استقبلت أيضًا أحد الفنادق المملوكة لرجل الأعمال بمدينة الجونة، أسرة اللاعب "كريستيانو رونالدو".





ونظمت إدارة الفندق، الذى حصل على أفضل فندق سياحي بالغردقة العام الماضي، برنامجًا سياحيًا للأسرة، منه حفل استقبال لهم في الغردقة بأحد الفنادق التابعة للمجموعة.

كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد إجازته بالجونة، وأهدى محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله، النجم الفرنسي مفتاح مدينة الغردقة، كهدية تذكارية بمناسبة زيارته الأولى للمدينة.





وطلب المحافظ من اللاعب أن يكتب على صفحته الشخصية دعوة للقدوم إلى مدينة الغردقة للاستمتاع بجمالها وبحالتها الأمنية المستقرة، ووعد "بنزيما" بتكرار زيارته لمدينة الغردقة، مبديًا إعجابه وانبهاره بها.

أيضًا، أمضى الحارس "كيلور نافاس"، حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب كوستاريكا، إجازة ترفيهية برفقة أسرته في مصر، قام خلالها بزيارة الأهرامات والمتحف المصري، والأماكن القديمة بالقاهرة، ومن ثم الذهاب إلى مدينة الجونة.





وقام "نافاس" وأسرته فور وصولهم إلى مطار الغردقة، برحلة ترفيهية بحرية لجزر البحر الأحمر من منطقة سهل حشيش. وزار الحارس الدولي جزيرة الجفتون وعددًا من الجزر الأخرى، وأبدى إعجابه الكبير بجمال طبيعة الغردقة وجوها، وأنه لأول مرة يزورها إلا أنه سيكرر الزيارة مرة أخرى بصحبة أصدقائه.

ومؤخرًا، زار الفرنسي فرانك ريبيري، مصر لمساندة منتخب الجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية، بناءً على طلب نجلته بالوقوف خلف فريق والدتها.





وزار النجم الفرنسي، لاعب بايرن ميونخ الألماني السابق، الأهرامات بصحبة أسرته قبل انطلاق المباراة النهائية. وكتب "ريبيري"، عبر إنستجرام: "شكرًا لأهل مصر على الاستقبال الرائع.. قضيت وقتًا ممتعًا.. وبالفعل استمتعت بزيارة المتحف القبطي مع عائلتي، وحظيت بفرصة زيارة أحد عجائب الدنيا السبع، كانت رحلة لن تنسى.. أراكم قريبًا إن شاء الله".

واستغل "جياني إنفانتينو"، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، تواجده بصحبة أسرته بالقاهرة لحضور حفل ختام بطولة الأمم، وزار منطقة الأهرامات بدءًا من الهرم الأكبر والممر الأول للهرم. ثم توجه وأسرته إلى منطقة البانوراما، حيث التقطوا الصور التذكارية، ثم توجهوا إلى تمثال أبو الهول.

وأعرب رئيس الفيفا، عن انبهاره الشديد بالهرم وما به من إعجاز هندسي في طريقة بنائه، وعدد الأحجار المكونة له، قائلًا إنه "حين بنى المصريون القدماء الأهرامات كان بقية العالم يعيشون في كهوف، إنها حضارة عظيمة".

ووعد "إنفانتينو" بزيارة أخرى للمنطقة للتعرف على باقي المعالم الأثرية الموجودة بالمنطقة، حيث إن الأهرامات هي شغفه الأول.





كما تواجد الفرنسي أنتونى مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بمصر، بعد حصوله على إجازة عقب نهاية الموسم مع الشياطين الحمر.





ونشر صورة، عبر حسابه على "إنستجرام"، أثناء زيارته للأهرامات، ليرد عليه ناديه: "نتمنى لك الاستمتاع بحضارة أم الدنيا".

وعدد نقيب السياحيين، باسم حلقة، مزايا زيارة هؤلاء النجوم لمصر، وأبرزها زيادة الطلب على الجنيه المصري مقابل العملات المختلفة، وهو يعزز من قدرة الاقتصاد المصري.

وأضاف لـ"المصريون": "مصر تعد واجهة سياحية لجميع بلدان العالم، وزيارتها تعد حلمًا لكل سائح لما بها من حضارة وتاريخ كبير، وتتسم بجوها المعتدل طوال العام".

وتابع: "زيارة هؤلاء المشاهير تساعد على تنشيط السياحة في مصر، لأن هؤلاء يتابعهم الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن المتابعة الإعلامية لهم، وكل هذه العوامل تساعد على أعداد السائحين".

وبرأي نقيب السياحيين، فإن "عودة السياحة خلال هذه الفترة يعود إلى الاستقرار الأمني الذي تحظى به مصر، وهو ما ظهر بشكل واضح وكبير من خلال تنظيمها أكبر حدث على مستوى القارة الإفريقية مؤخرًا".

وتابع: "محمد صلاح"، جناح ليفربول ولاعب منتخبنا الوطني، يعد أحد العوامل في الترويج لاسم مصر في الخارج بطريق غير مباشر، لكن علينا أن لا نغفل دور القيادة السياسية في عودة المياه إلى مجاريها مع العديد من الدول الأوروبية".

وقالت النائبة ياسمين أبو طالب، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن "زيارة هؤلاء النجوم لمصر تعد مكسبًا مهمًا لتنشيط السياحة في مصر، بعد أن ظلت تعاني من الركود لفترة طويلة".

وأضافت لـ"المصريون": "الاستقرار الأمنى الذى تنعم به مصر في هذه الفترة هو الدافع القوى وراء عودة الأجانب إليها مجددًا، وفي ظل قناعة دول العالم باستقرار الأوضاع الأمنية في مصر، ما يؤشر إلى أن معدلات السياحة في 2019 ستتخطى بكل تأكيد عام الذروة في 2010".

وأضافت: "زيارة اللاعبين الأوروبيين، ونشر صورهم وهم على شواطئ الغردقة عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، هو بمثابة دعاية لمصر خارجيًا".

وتابعت: "هذا يمثل حصادًا لجهود القيادة السياسية والاتفاقيات التي وقعها الرئيس السيسي مع عدد من الدول خلال الفترة الماضية، ما ينعكس على السياحة بشكل واضح، خاصة أنها تعتمد على المصالح المشتركة وحجم التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول".

وواصلت: "لدينا فرص قوية لعودة برامج السياحة الدينية لدى القادمين إلى الغردقة، وعلينا أن نبدأ الإعداد لحملات تسويقية حتى نستعيد السياح بالكثافة المطلوبة".