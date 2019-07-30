» "الصحة" تكشف معلومة هامة بشأن نقص حبوب منع الحمل

30 يوليه 2019 - 12:10 ص

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن ما تردد حول نقص حبوب منع الحمل في مصر "شائعة".



وأكدت أن هناك خلط بين نقص حبوب منع الحمل الموجودة في الصيدليات وهذه الحبوب المستوردة الغالية الثمن ويتراوح ثمنها من بين 30 لـ 65 جنيها، وما بين الحبوب منع الحمل المتواجدة في القطاع الحكومي والأهلي.



وأضافت "السنباطي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" على شاشة "TeN"، أن حبوب منع الحمل موجودة بشكل كبير جدًا في الوحدات الصحية ومدعومة من وزارة الصحة بما يقرب من 98% من سعرها، كما أنها تُقدم في القرى الأكثر فقرًا مجانًا أثناء تجول العيادات المتنقلة والقوافل الطبية.



وأكدت رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، أن نقص حبوب الحمل في الصيدليات له علاقة بالاستيراد، حيث إن الدولة لا تستورد حبوب منع الحمل من الخارج بل تأخذها من شركات مصرية محلية تُصنع بداخلها، منوهة بأنه تم ضخ نص مليون شريط منع حمل للوحدات الصحية في الفترة الأخيرة، ثمن الشريط الواحد 65 قرشا.



وأوضحت أنه ليس هناك أي اختلاف بين حبوب منع الحمل محلية الصنع والمستوردة من الخارج سوى دعم وزارة الصحة لمحلية الصنع.





