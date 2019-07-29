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تعليق غير متوقع من تامر أمين على قرار "غلق المقاهي"

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المصريون ـ متابعات

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عقب الإعلامي تامر أمين، على قرار محافظ الإسماعلية بإغلاق المقاهي الساعة الـ1 صباحًا بسبب زيادة نسبة الطلاق، قائلًا: "ظاهرة الطلاق يجب التصدي لها، لكنه لا يوجد علاقة بين ارتفاع نسبة الطلاق، وتوقيت اغلاق المقاهي".
وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين: "لو الراجل رجع بيته قبل الساعة واحدة، الخناقات هتزيد، وتقطيع الهدوم هيزيد، ونسب الطلاق هتزيد".
وتابع أن عودة الرجل لمنزله مبكرًا، قد يؤدي إلى زيادة نسبة السكان، متابعًا: "هيبقى خراب من الناحية التانية".


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