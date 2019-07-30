» محمد عواد: "متمسك بالانتقال إلى نادي الزمالك"

30 يوليه 2019 - 01:30 ص

أكد محمد عواد حارس مرمى نادي الإسماعيلي، أن النادي سيخسر في حالة عدم إنضمامه، مشيرا إلى أن قراره هو الانضمام للزمالك مهما كانت المنافسة على هذا المركز داخل الفريق، وأنه يثق في قدراته وقادر على منافسة أي حارس متواجد.



وقال عواد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "رئيس مجلس ‏إدارة نادي الاسماعيلي شخصية محترمة، وأتمنى أن يوافق على انتقالي للزمالك، هذه رغبتي ومتمسك بها".‏



وأضاف: سعيد بتمسك رئيس الزمالك بوجودي، وسعيد أيضا برغبة جمهور الابيض، المفاوضات مستمرة منذ شهر وأتمنى أن تنتهي بالساعات القادمة، موافقة الإسماعيلي أبلغها للزمالك 3 مرات ‏لكن حدث تغيير من إدارة الدراويش، جميع طلبات الاسماعيلي تم الموافقة عليها من الزمالك أكثر من مرة أيضًا".‏



وأضاف : "لاعيبة الزمالك لا تفضل الانتقال للاسماعيلي، لا أعلم لماذا وصل الأمر لهذا الحد، سأخذ اجراء بأن ارحل خارج ‏مصر خلال 48 ساعة وبعد ذلك أعود لأي نادي داخل مصر".‏

