النادي الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك

30 يوليه 2019 - 12:00 ص

يعتزم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، التقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد رئيس الزمالك بعد إساءته إلى مجلس الإدارة وجماهير القلعة الحمراء.



وأكد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، أن إدارة النادي كلفته بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام، مشيرا إلى أنه سيتم التنفيذ خلال ساعات".



وأضاف: "التكليف جاء بعد كم كبير من الإساءات التي جاءت من رئيس الزمالك في مداخلة تليفزيونية مساء الأمس، ضد النادي الأهلي وجماهيره وإدارته بعبارات يعاقب عليها القانون".

