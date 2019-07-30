مقاتلة إسرائيلية تستهدف مواقع عراقية

30 يوليه 2019 - 09:49 ص

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن مقاتلة إسرائيلية من نوع "إف-35" قبل 10 أيام قامت بقصف مواقع في العراق.

ويأتي ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، بعد يوم من نفي مصادر عراقية، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قصف على معسكر "أشرف"، شرقي العاصمة العراقية بغداد، من قبل طائرات إسرائيلية أو غيرها.

وبحسب ما نقلته روسيا اليوم عن مصادر فإن بعض وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية تحدثت عن معلومات حول قصف طيران إسرائيلي لمعسكر أشرف الذي تتواجد فيه "منظمة بدر" بزعامة هادي العامري، لكن هذا لم يحدث.