  • الثلاثاء 30 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:38 ص
بحث متقدم

مسجد باسم فنانة شهيرة في دولة خليجية

مرتضى منصور

الزمالك ضم صفقة عربية لن تقل عن بن شرقي

الملك سلمان

مؤثر.. الملك سلمان يؤدى صلاة الجنازة على شقيقه

شرطة الكويت

الكويت.. فضيحة دكتورة تهز إحدى الوزارات

محمد الرشيد العثمان

وفاة أبرز فرسان التليفزيون السعودى

نيمار

قرار نهائي بشأن اغتصاب نيمار لفتاة برازيلية

علب عصير

علب عصير بالمخدرات لمستشفى أمراض عقلية

الحج

حريق هائل بأحد فنادق الحجاج بمكة المكرمة

تامر أمين

إعلامي: رجوع الزوج مبكرًا هيزود السكان.. كفاية خراب

صورة

مقاتلة إسرائيلية تستهدف مواقع عراقية

قبل 10 أيام..

مقاتلة إسرائيلية تستهدف مواقع عراقية

الحياة السياسية

صورة
صورة

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

صورة لقاصرات تهز عاصمة عربية

#

لأول مرة.. مقاتلة عراقية تشارك التحالف الدولي بمهمة دفاعية

#

خبير أمن معلومات يكشف خطورة مواقع التواصل

#

للمرة الثانية.. إسرائيل تعاود قصف غزة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن مقاتلة إسرائيلية من نوع "إف-35" قبل 10 أيام قامت بقصف مواقع في العراق.

ويأتي ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، بعد يوم من نفي مصادر عراقية، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قصف على معسكر "أشرف"، شرقي العاصمة العراقية بغداد، من قبل طائرات إسرائيلية أو غيرها.

وبحسب ما نقلته روسيا اليوم عن مصادر فإن بعض وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية تحدثت عن معلومات حول قصف طيران إسرائيلي لمعسكر أشرف الذي تتواجد فيه "منظمة بدر" بزعامة هادي العامري، لكن هذا لم يحدث.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الموت يفجع ممثلاً لبنانيًا شهيرًا
» وفاة أبرز فرسان التليفزيون السعودى
» مفاجأة مدوية في تحقيقات اغتصاب طفلة بدار السلام
» الغندور يكشف عن خطأ إداري للأهلي قد يسحب منه الدوري
» رئيس مهرجان الإسكندرية: لن نهديه لفاروق الفيشاوي وهذه أسبابنا
» مرتضى: جلبت لكم صفقة عربية كبرى ستظهر في النادي اليوم
» شريف مدكور يصدم محبيه بتطور مؤلم في علاجه من السرطان
» واتساب يزلزل العالم بتحديث جديد
» محمد عواد: "متمسك بالانتقال إلى نادي الزمالك"
» العاهل المغربي يدعو لتعديل حكومي قبل أكتوبر المقبل
» خناقة بين ضيوف أحمد موسى على الهواء لهذا السبب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى