علب عصير بالمخدرات لمستشفى أمراض عقلية

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في حادثة غريبة من نوعها، قبضت قوات الأمن اللبنانية على عصابة مكونة من شخصين، كانا يحاولان تهريب مواد مخدرة في علب عصير لإدخالها إلى مستشفى للأمراض العصبية، حيث كانت معدة للتهريب عبر بلعها إلى أحد السجون، وجار التحقيق في القضية.

وقد أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، إنه "بتاريخ 29/7/2019، تمكنت عناصر مخفر ضهر العين التابع لفصيلة أميون في وحدة الدرك الإقليمي، من توقيف كل من:ن. ف. (مواليد عام 1966، لبنانية) و ح. ق. (مواليد عام 1987، لبناني) لإقدامهما على محاولة تهريب مواد مخدرة عبارة عن: /35.94/ غ بودرة بيضاء، أكثر من نصف كلج من مادة حشيشة الكيف، /141.08/ غ من الحبوب المخدرة".

وأشارت إلى أنها "كانت جميعها مخبأة بطريقة احترافية داخل علب عصير، لتصل إلى الموقوف (ع. د.) في مستشفى للأمراض العصبية، وكانت معدة للتهريب عبر بلعها إلى أحد السجون. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".





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