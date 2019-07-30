  • الثلاثاء 30 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:30 م
بحث متقدم
الإبراشي

طبيبة تحذر من " زيوت التخسيس".. النهاية مفجعة

الحج

السعودية تعاقب أول المخالفين لتعليمات الحج

مولود

تطور جديد.. 30 ألف يورو منحة إنجاب ثلاثة أطفال

شركة

غرامة 300 مليون دولار على شركة شهيرة لارتكابها هذا الأمر

أمن الكويت

الكويت.. أفغانيون يستدرجون توأمًا مصريًا ويغتصبونه

محمود متولي

رسميًا.. الأهلى يعلن ضم محمود متولى لمدة 5 مواسم

مطار أمريكي

كويتى يفاجئ مطارا أمريكيا بـ"قاذف صواريخ".. ويعلق: "تذكار"

أرشيفية

"البيئة" عن ظهور أفعى الطريشة بالتجمع: "شيء متوقع"

صورة

مسجد باسم فنانة شهيرة في دولة خليجية

مرتضى منصور

الزمالك ضم صفقة عربية لن تقل عن بن شرقي

"البيئة" عن ظهور أفعى الطريشة بالتجمع: "شيء متوقع"

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

سيارة جديدة مغطاة بخلايا الطاقة الشمسية في الأسواق بعد عامين

#

تصريح مفاجئ لـ"بن سلمان" عن تركيا

#

تخلع زوجها: "الشتيمة بتجرى فى دمه"

#

وزير التموين للبرلمان: عهد مسئولية الحكومة عن كل شيء لن يعود

البيئة

ام بى سى مصر

اديب

أفعي الطريشة

رد أيمن حمادة، مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بوزارة البيئة، على ما تردد بشأن ظهور أفعى الطريشة في منطقة التجمع الخامس، قائلا: "الطريشة يعيش في أماكن صحراوية، ورملية"

وأضاف "حمادة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن ظهور الطريشة في التجمع الخامس أمر متوقع كون وجود مناطق صحراوية به، معقبا: "فور التأكد من وجود الطريشة سنرسل فريقا للمتابعة.

وأكد أن الطريشة وغيرها من الحيوانات لا تهاجم الإنسان إلا إذا شعرت بتهديد، منوهًا بأن الطريشة لن تكون خطرًا على المواطنين، ولن تدخل عمارة سكنية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد "البلوك".. نجل أنغام : "أحتقر زوجها"
» فنانة شهيرة تشتم أحد متابعيها: "يا سليلة البهايم"
» غرامة 300 مليون دولار على شركة شهيرة لارتكابها هذا الأمر
» مقتل 18 شخصًا في تحطم طائرة عسكرية
» مقتل 57 شخصًا فى مجزرة داخل سجن
» الموت يفجع ممثلاً لبنانيًا شهيرًا
» وفاة أبرز فرسان التليفزيون السعودى
» مفاجأة مدوية في تحقيقات اغتصاب طفلة بدار السلام
» الغندور يكشف عن خطأ إداري للأهلي قد يسحب منه الدوري
» رئيس مهرجان الإسكندرية: لن نهديه لفاروق الفيشاوي وهذه أسبابنا
» مرتضى: جلبت لكم صفقة عربية كبرى ستظهر في النادي اليوم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى