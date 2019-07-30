تطور جديد.. 30 ألف يورو منحة إنجاب ثلاثة أطفال

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متابعات-علا خطاب

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قرض

المجر

منحة انجاب

في خطوة جريئة، وضعت الحكومة المجرية قرضًا بدون فوائد بقدر 30 ألف و590 يورو غير واجب السداد، مكافأة لمن ينجب ثلاثة أطفال.

وقد أطلقت المجر السياسة الجديدة منذ بداية شهر يوليو الحالي، فيما يحق للزوجين إنفاق القرض الخالي من الفوائد، على شراء أي شيء.

وقد طبقت المجر السياسة الجديدة بسبب معاناة البلاد من نقص العمالة كحال العديد من الدول الأوروبية، حيث يغادر العمال بحثًا عن رواتب أعلى في دول أخرى.

ويريد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، وحزبه اليميني "فيديز" التشجيع على زيادة التعداد السكانى من خلال العائلات بدلاً من الهجرات الجماعية.

وقال "أوربان" خلال خطاب له في فبراير الماضي: "نحن لا نحتاج أعداد، ولكننا نحتاج أطفال مجريين".

ومن أجل الحصول على القرض، يجب على الزوجين الإيفاء بهذه الشروط، كالزواج رسميًا، وأن يكون الطفل الأول أو الثاني قد أنجب خلال زواجهما الأول.

ويجب على الزوجة أن تكون بين عمر 18 و40 عامًا، وأن يكون أحدهما قد دفع الرسوم الاجتماعية.

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