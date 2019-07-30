وفد عسكري إماراتي يزور إيران

وصل وفد من خفر السواحل الإماراتي، اليوم الثلاثاء، إلى طهران لبحث التعاون الحدودي بين البلدين.





وأكدت روسيا اليوم حسب مصادر لها، أن زيارة الوفد الإماراتي تأتي في إطار المشاركة في الاجتماع السادس المشترك لخفر السواحل الإيراني والإماراتي.