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بعد إجرائه عملية جراحية..

شاهد.. مارادونا يعود للمشي مجددًا

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مارادونا
مارادونا

متابعات-علا خطاب

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عملية جراحية

مقطع فيديو

مارادونا

طمأن أسطورة الساحرة المستديرة الأرجنتيني، دييجو أرماندو مارادونا، جمهوره ومحبيه، عن حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى، وذلك عبر نشره فيديو على مواقع التواصل وهو يمشي خطوات بطيئة، موجهًا رسالة شكر لطاقم المستشفى الواقعة شمال بوينوس آيرس.

ونشر "مارادونا" فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما استطاع المشي، إذ قال: "اليوم عدت للمشي وكأن عمري 15 عامًا، شكراً جزيلاً لجميع طاقم المستشفى الذين اعتنوا بي".

وأظهر الفيديو مارادونا وهو يمشي بعض الخطوات بجبيرة على ركبته اليمنى، بينما يراقبه الأطباء وسط اهتمام وفرحة بتطورات حالته الصحية.

وخضع مارادونا الأسبوع الماضي لجراحة ناجحة في ركبته اليمنى في أحد مستشفيات بوينس آيرس.

وكتب محامي اللاعب وصديقه ماتياس مورلا على حسابه بشبكة (تويتر) "للتو انتهت عملية في الركبة خضع لها دييجو مارادونا".

وأضاف مورلا: "كل الأمور تمت بصورة مثالية. أشكر باسم مارادونا مستشفى أوليبوس وكل المحترفين الذين اعتنوا به بأفضل صورة. الآن سنبدأ التعافي".

وتقرر إجراء الجراحة منذ عدة أسابيع لكن تاريخها لم يكن محددا وكانت السبب الرئيسي وراء استقالته من تدريب دورادوس دي سينالوا المكسيكي.

وخضع مارادونا للجراحة دون وجود تغطية إعلامية كبيرة أمام المستشفى.

ووفقًا لما قاله مورلا فيجب على مارادونا إجراء جراحة في الكتف أيضا، مضيفًا: "هذه الجراحات تهدف إلى عودته إلى العمل في أقرب وقت ممكن".


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