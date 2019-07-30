قرار مفاجئ برفع أسعار الوقود بدولة خليجية

30 يوليه 2019 - 01:31 م

قررت وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع في أسعار الوقود في أغسطس المقبل بجميع محطات الوقود بالبلاد.

وقالت شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" من خلال حسابها الرسمي على "تويتر"، إن لجنة متابعة أسعار الغازولين والديزل التابعة للوزارة، أقرت أسعار أغسطس شاملة ضريبة القيمة المضافة 5%.

وبحسب ما نقله موقع "24" الإماراتي عن الشركة فإن الأسعار ستكون على النحو التالي: السوبر 2.37 بعد أن كان 2.30 درهم/لتر، والخصوصي 2.26 بعد أن كان 2.18 درهم/لتر.

كما ارتفع سعر الديزل ليصل إلى 2.42 بعد أن كان 2.35 درهم/لتر.