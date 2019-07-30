"مذيعة البلوق" تهدد أحد متابعيها بهذا الأمر

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رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

متابعات-علا خطاب

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رضوي الشربيني

البلوق

دخلت الإعلامية رضوى الشربيني، في مجادلة مع أحد متابعيها، مهددة إياه بعمل حظر له أو "بلوق"، هذه العبارة التي اشتهرت بها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت "الشربيني" الجدل بتعليقاتها وتصريحاتها التي يعتبرها كثيرون ضد الرجال، لاسيما على مواقع التواصل.
ونشرت رضوى عبر حسابها على  "إنستجرام"، صورًا جديدة لها، ليعلق أحد المتابعين كاتبًا: "رضوى الشربيني أهدي شوية قرفتينا"، لترد عليه بقولها: "محدش قال لحضرتك تتابعني.. عارف البلوق؟".

يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني أعلنت مؤخرًا عن استعدادها لتقديم الموسم الرابع من برنامجها الشهير "هي وبس"، المُذاع على قناة "cbc سفرة".

قالت "الشربيني" خلال بث مباشر على حسابها الرسمي على "إنستجرام" من أمام مبنى قناة cbc في مدينة الإنتاج الإعلامي، إنها عادت من المصيف، لتستعد للموسم الجديد من "هي وبس".

أكدت الإعلامية أنها ستدخل للقناة لتسجيل البرنامج، ولم تنوه عن موعد بدء عرضه، متمنية له النجاح مثل المواسم السابقة، وعلقت: "صيفنا وراجعين للبلوق بلوق بلوق".



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