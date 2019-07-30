سبب صادم وراء انسحاب دنيا سمير غانم من "الكبير أوي"

بعد انسحابها من مسلسل "الكبير أوي"، كشفت الفنانة دنيا سمير غانم واحدًا من أهم الأسباب التي جعلتها تنسحب من استكمال المسلسل، موضحة أن الناموس في موقع التصوير الذي يطلق عليه المزاريطة كان لا يطاق متواجدًا بكثرة وطاقم التصوير كله كان يعيش في معاناة بما فيهم الفنان أحمد مكي.





وخلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" أوضحت دنيا أنها عندما شاركت في 4 أجزاء من "الكبير" لم تشعر بأن هناك الجديد لتقدمه كممثلة وهذا ما أخبرت به أحمد مكي مشيرة إلى أنها لا تود العودة مجددا لهذه الشخصية.





وألمحت دنيا إلى أن إتقانها للهجات المختلفة يعود إلى والدها الفنان سمير غانم وما يقوم به من تقليد للهجات مختلفة دون أن يشعر من يستمع إليه أنه لا يتحدث تلك اللهجات بشكل صحيح.





وكانت دنيا سمير غانم قد أحيت حفل كأس الأمم الإفريقية بغناء أغنية "وأدينا النهاردة"، الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع الموزع الموسيقي مادي.





وتعد هذه الأغنية هي أول أغنية وطنية تقدمها دنيا سمير غانم منذ احترافها الغناء، وتقديمها عدد من الأغاني الناجحة بالإضافة لألبوم "واحدة تانية خالص.