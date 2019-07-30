بعد أحداث الأبيض.. تعليق الدراسة بجميع المدارس لأجل غير مسمي

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الأبيض

مدينةالابيض

تلاميذ الابيض

أصدر محيي الدين الجعلي مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف قرارًا إداريًا بتعليق الدارسة بجميع المراحل التعليمية وبكل المحليات إلى أجل غير مسمى، اليوم الثلاثاء.

وكان  التوتر قد عاد  إلى الأجواء السياسية في السودان، بعد أحداث مدينة الأبيض حيث قتل 5 متظاهرين من بينهم 4 طلاب مدارس بالرصاص الإثنين.

وأكد مفاوضون في حركة الاحتجاج عدم إجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس العسكري، الثلاثاء، بسبب تواجد الفريق التفاوضي للحركة في الأُبيض.

وكان من المفترض أن تستأنف الثلاثاء مفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج، لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، لكن لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت الاثنين مقتل 5 متظاهرين في الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان في وسط البلاد.

وفي 17 يوليو الجاري، وقع قادة المجلس وتحالف قوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، إعلانا سياسيا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، مما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.


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