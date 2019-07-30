  • الثلاثاء 30 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر04:00 م
بحث متقدم
حسين الجسمي

فنان إماراتي شهير ممنوع من دخول بيروت.. ما السبب

السودان

بعد أحداث الأبيض.. تعليق الدراسة بجميع المدارس لأجل غير مسمي

الملك سلمان

بأمر ملكي.. الداخلية السعودية تطالب الكويت والعراق بهذا الأمر

الشيخ صالح الكامل

ظهور مفاجئ لـ"صالح كامل" بعزاء "الفيشاوي"

بقرة تقتحم قاعة محاضرات

شاهد.. "بقرة" تقتحم قاعة محاضرات

الشرطة السعودية

تفاصيل مثيرة.. كشف غموض عملية اختلاس بفندق شهير بجدة

تسريب نفطي في البحر الاحمر

قنبلة متحركة بالبحر الأحمر.. الكارثة من باب المندب للسويس

تحطم طائرة روسية

أول فيديو لتحطم طائرة باكستانية ومقتل 18 شخصًا

الحلفاوي

رد غير متوقع من " الحلفاوي".. عن سؤال " التمثيل حلال"

رضوى الشربيني

"مذيعة البلوق" تهدد أحد متابعيها بهذا الأمر

ياسمين الخطيب تصدم الجميع بصورة "جريئة"

الصفحة الأخيرة

ياسمين الخطيب وخالد يوسف
ياسمين الخطيب وخالد يوسف

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تصدم الجميع:«الكلاب بتجيني مشتاقة»

#

مريام فارس تصدم الجميع بـ"المايوه"

#

فنانة شهيرة تشكر الحرامي بعد سرقة سيارتها

#

عارية وحبيبها يُقبلها.. ابنة فنانة شهيرة تصدم الجميع

انستجرام

ياسمين الخطيب

أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب، الجدل من جديد، بسبب نشرها صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي مرتدية ملابس البيت.

وظهرت ياسمين الخطيب على سلالم منزلها وهي ترتدي ملابس البيت بشعرها الأشقر ونالت العديد من التعليقات الإيجابية حول الصورة.

صورة ياسمين الخطيب لاقت التعليقات منها "قمر والله "، "يخربيت جمال أمك بقي".

وتبدأ ياسمين الخطيب أولى تجاربها السينمائية من خلال فيلم "طلعت حرب"، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة القليلة القادمة، مع المخرج مجدي أحمد علي.

وتستعد ياسمين الخطيب في الفترة المقبلة لعقد جلسات عمل مستمرة مع المخرج مجدي أحمد علي من أجل الوقوف على الملامح الأخيرة للشخصية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تدخل سريع للحرس الحدودي السعودي.. ما الأمر
» ياسمين الخطيب تصدم الجميع بصورة "جريئة"
» بأمر ملكي.. الداخلية السعودية تطالب الكويت والعراق بهذا الأمر
» مروع.. مزارع يقتل نجل أخيه.. بسبب " القات"
» تفاصيل مثيرة.. كشف غموض عملية اختلاس بفندق شهير بجدة
» ذعر فى ألمانيا بسبب مقتل طفل تحت عجلات القطار
» صادم.. إسرائيل تستدعى طفلا عمره 3 سنوات للتحقيق
» أمر ملكي عاجل للعاهل المغربي
» بعد "البلوك".. نجل أنغام : "أحتقر زوجها"
» فنانة شهيرة تشتم أحد متابعيها: "يا سليلة البهايم"
» غرامة 300 مليون دولار على شركة شهيرة لارتكابها هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:57 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى