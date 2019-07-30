  • الثلاثاء 30 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:45 م
بحث متقدم
الجيش المصرى

صورة.. الجيش المصري يحول "كلاشينكوف" لسلاح فتاك

ترامب

ذاكرًا مصر.. «ترامب» يعلن مخططًا لتكرار 11 سبتمبر

هواوى

بيان صادم لـ"هواوى" يفاجئ أمريكا

تدخين الشيشة

بعد ترخيص المحال العامة.. تدخين الشيشة «أنفاس معدودة»

البشير

البشير خارج السجن

حسين الجسمي

فنان إماراتي شهير ممنوع من دخول بيروت.. ما السبب

السودان

بعد أحداث الأبيض.. تعليق الدراسة بجميع المدارس لأجل غير مسمي

الملك سلمان

بأمر ملكي.. الداخلية السعودية تطالب الكويت والعراق بهذا الأمر

الشيخ صالح الكامل

ظهور مفاجئ لـ"صالح كامل" بعزاء "الفيشاوي"

بقرة تقتحم قاعة محاضرات

شاهد.. "بقرة" تقتحم قاعة محاضرات

لأول مرة منذ عزله..

البشير خارج السجن

عرب وعالم

البشير
البشير

وكالات

أخبار متعلقة
#

"البشير" يحصل على بعض الامتيازات داخل محبسه

#

مفاجأة فى التهم الموجهة للبشير

#

الإخوان وبريطانيا.. زواج بلا طلاق

#

حقيقة صور البشير داخل السجن

سمحت السلطات السودانية، للرئيس المخلوع عمر البشير، بالخروج لأول مرة منذ عزله، من مقر احتجازه بسجن كوبر بالعاصمة الخرطوم.

وأمرت السلطات بخروج "البشير"؛ للمشاركة فى تشييع جثمان والدته وتلقي العزاء فيها، والتى توفيت مساء الإثنين، بمستشفى السلاح الطبي بمدينة أم درمان غربي العاصمة.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن البشير وشقيقه عبد الله، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين (صديق شخصي للبشير)، حضروا صلاة الجنازة بمنزل الأسرة (بحي كوبر العريق) وسط انتشار أمني كثيف.

ورافق البشير حراسة أمنية محدودة، حيث ووري الجثمان الثرى بمقابر "حلة حمد" مساء الإثنين، في مدينة الخرطوم بحري.

فيما أفاد شهود عيان للأناضول، بأن منزل الأسرة لا زال يستقبل، الثلاثاء، جموع المعزين، وسط انتشار واسع للجيش والشرطة وقوات الدعم السريع.

وعزل الجيش، البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد احتجاجات شعبية متواصلة لأكثر من خمسة أشهر.

ويقبع البشير في سجن كوبر شمالي الخرطوم، حيث يواجه عدة تهم بينها "التحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين" ،و"تدبير انقلاب 1989" والفساد المالي. -


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تدخل سريع للحرس الحدودي السعودي.. ما الأمر
» ياسمين الخطيب تصدم الجميع بصورة "جريئة"
» بأمر ملكي.. الداخلية السعودية تطالب الكويت والعراق بهذا الأمر
» مروع.. مزارع يقتل نجل أخيه.. بسبب " القات"
» تفاصيل مثيرة.. كشف غموض عملية اختلاس بفندق شهير بجدة
» ذعر فى ألمانيا بسبب مقتل طفل تحت عجلات القطار
» صادم.. إسرائيل تستدعى طفلا عمره 3 سنوات للتحقيق
» أمر ملكي عاجل للعاهل المغربي
» بعد "البلوك".. نجل أنغام : "أحتقر زوجها"
» فنانة شهيرة تشتم أحد متابعيها: "يا سليلة البهايم"
» غرامة 300 مليون دولار على شركة شهيرة لارتكابها هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:57 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج
بائعو الصحف