ذاكرًا مصر.. «ترامب» يعلن مخططًا لتكرار 11 سبتمبر

محمد عبدالرحمن
أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اعتقال السلطات فى مدينة تاكسون، لمجموعة من الصوماليين كانوا فى طريقهم إلى مصر للتخطيط لهجمات مماثلة لأحداث 11 سبتمبر.
وقال "ترامب"، فى تغريدة له على موقع "تويتر": "إن السلطات الأمريكية اعتقلت لاجئين صوماليين في مدينة تاكسون الأمريكية، كانوا في طريقهم إلى مصر".
وأضاف "ترامب": "كان هؤلاء اللاجئون على تواصل مع وكيل لصالح الجماعات الإرهابية. وقال أحدهم: أفضل شيء هو أن ينتصر داعش أو تقع هجمات أخرى مماثلة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر".
Somali refugees arresed in Tucson on way to Egypt. They were in touch with an agent posing as a terrorist. One of them stated, “The best wake up call is Islamic State to get victory or another 9/11.” Get smart people! #MAGA #KAG @foxandfriends— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 يوليو 2019
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