  • الثلاثاء 30 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:43 م
بحث متقدم
الجيش المصرى

صورة.. الجيش المصري يحول "كلاشينكوف" لسلاح فتاك

ترامب

ذاكرًا مصر.. «ترامب» يعلن مخططًا لتكرار 11 سبتمبر

هواوى

بيان صادم لـ"هواوى" يفاجئ أمريكا

تدخين الشيشة

بعد ترخيص المحال العامة.. تدخين الشيشة «أنفاس معدودة»

البشير

البشير خارج السجن

حسين الجسمي

فنان إماراتي شهير ممنوع من دخول بيروت.. ما السبب

السودان

بعد أحداث الأبيض.. تعليق الدراسة بجميع المدارس لأجل غير مسمي

الملك سلمان

بأمر ملكي.. الداخلية السعودية تطالب الكويت والعراق بهذا الأمر

الشيخ صالح الكامل

ظهور مفاجئ لـ"صالح كامل" بعزاء "الفيشاوي"

بقرة تقتحم قاعة محاضرات

شاهد.. "بقرة" تقتحم قاعة محاضرات

جرائم شاذة.. شاب يحرق أبيه حتي يتفحم أمامه مثلاً !

وجهة نظر

رضا محمد طه
رضا محمد طه

د. رضا محمد طه

أخبار متعلقة
#

نصف جرائم الكراهية عبر الانترنت تستهدف المسلمين

#

انتحار شاب بسبب علاقة عاطفية بين شقيقته وصديقه

في أيامنا هذه كثرت الأخبار عن الجرائم الغير معهودة أو مألوفة في مجتمعنا، والأمر المثير للتعجب أنها بين أفراد الأسرة الواحدة، ففي جرائم الشرف نقرأ مثلاً عن جريمة إغتصاب شاب لأمه مرات ومرات بسبب تعاطي المخدرات، أو أب لإبنته أو أخ يغتصب أخته أو زوجة أخيه أو زوج لإبنة زوجته القاصر، أما في جرائم القتل فكثيرة هي المعلومات التي تخبرنا عن قتل شاب لأبيه بأن يسكب عليه بنزين ثم يشعل فيه النار ويتركه يحترق أمامه بسبب خلافات عادية، أو يقتل الرجل أبناءه خوفاً عليهم من غوائل الزمن، أو نكاية في أمهم، أو يقتل الزوج زوجته وأم عياله أو العكس من أجل نزوة طارئة، والكثير من تلك الجرائم التي هي في مجملها دخيلة علي مجتمعاتنا، أما لو تحدثنا عن جرائم الإغتصاب أو التقتل التي تحدث في المجتمع بين الأقرباء أو الأصدقاء والمعاراف فضلاً عما يحث من جرائم بين الغرباء فيمكن أن نقول بسهولة وأريحية "حدث ولا حرج" مثلاً جريمة قتل ثلاثة أخوة وأصحاب سوبر ماركت بوسط البلد لشاب بسبب سرقته علبة كنز من المياة الغازية في يوم كان شديد الحراة فقيدوه وأدخلوه المحل وظلوا يضربوه ثلاثتهم بقسوة غير مبررة حتي لفظ أنفاسه وألقوا بجثته في خرابة بالقرب من السوبر ماركت الذي يمتلكونه!!!.
هل كثرت تلك الجرائم بسبب التزاحم والضغوط المعيشية والتي يصاحبها زيادة الفقراء والمعوزين؟، ذلك المناخ الذي يخلق نفوساً كارهة بل يائسة من الحياة ليس لديها ما تخسره أو من ثم بإمكانهم أن يفرطوا فيما يمتلكون من أبناء أو حتي شرفهم، والحكومة مشغولة بالمشاريع الحجر وأكبر الظن أن بناء الإنسان ليس ضمن أولوياتها أو خططها، لذا يطفو علي السطح شريحة من الشباب تتراوح اعمارهم من 14 إلي 25 عاماً لديهم إحساس شديد بالضياع وغياب القدوة فضلاً عن تقمصهم دور الفتوة أو البلطجي متعاطي المخدرات، ويتصرفون كأنه لا رقيب أو حسيب عليهم، معظم هؤلاء عاطلون أو يعمل بعضهم علي التكاتك، كثيراً ما تأتي الجرائم من وراء تلك الفئة لأنه من السهل تهورهم وإندفاعهم بسبب الإستعراض وتنافسهم علي من له السطوة ويعمل له ألف حساب في المنطقة، ناهيك عن الشلليات والتحالفات والألفاظ النابية واللغة التي يتحدثون بها فيما بينهم وسلوكياتهم الشاذة العربيدة والتي لا يأتي من وراءها خيراً بل الكوارث والمصائب.
حقيقة إفتقدنا الدور التوعوي والتربوي سواء في المدارس أو المساجد، والتي كان ضرورياً بجانب دور الأسرة لتهذيب السلوكيات لذا غاب وجود عالم ديني حق في المساجد من الأئمة أو الشيوخ المخلصين لدينهم، إضافة إلي الغياب التام للمدرسة في مراحل التعليم المختلفة، وتساهلت الحكومة مع هذه الظاهرة  بخفة وإستهتارغير معهودة أو موجودة في أي بلد حتي أكثرها تخلفاً، من اجل ذلك نجني ثمار إهمالنا الشباب والإنسان بالعموم جرائم لم نعهدها من قبل ناهيك عن تراجع وتردي في الأخلاقيات والسلوكيات. لكن في النهاية نقول أنه لا يأس من إصلاح أي شيء طالما تواجدت النية والإرادة لفعل ذلك.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تدخل سريع للحرس الحدودي السعودي.. ما الأمر
» ياسمين الخطيب تصدم الجميع بصورة "جريئة"
» بأمر ملكي.. الداخلية السعودية تطالب الكويت والعراق بهذا الأمر
» مروع.. مزارع يقتل نجل أخيه.. بسبب " القات"
» تفاصيل مثيرة.. كشف غموض عملية اختلاس بفندق شهير بجدة
» ذعر فى ألمانيا بسبب مقتل طفل تحت عجلات القطار
» صادم.. إسرائيل تستدعى طفلا عمره 3 سنوات للتحقيق
» أمر ملكي عاجل للعاهل المغربي
» بعد "البلوك".. نجل أنغام : "أحتقر زوجها"
» فنانة شهيرة تشتم أحد متابعيها: "يا سليلة البهايم"
» غرامة 300 مليون دولار على شركة شهيرة لارتكابها هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:57 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج
بائعو الصحف