  • الثلاثاء 30 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:04 م
بحث متقدم
السيسي

شاهد.. رد فعل السيسي على "كوميك" ساخر من رفع الدعم

الشيخ تميم أمير قطر

قريبًا.. كسر الحظر الجوي على قطر

الشرطة الأمريكية

تفاصيل القبض على "الخلية الصومالية" بأمريكا

الرئيس مع الفتاة

شاهد.. الفتاة التي أبكت «السيسي»

الدكتور عبدالخالق عبدالله

عبدالخالق عبدالله يوضح مقصده من تغريدة أثارت الجدل

الشاب والجثة

استخرج جثة والدته بعد عامين من دفنها فكانت المفاجأة

الملك سلمان

بينها قتل تركي.. الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

الجيش المصرى

صورة.. الجيش المصري يحول "كلاشينكوف" لسلاح فتاك

وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي

قبل مواجهتها بتهم فساد.. هروب وزيرة جزائرية إلى فرنسا

السيسي خلال مؤتمر الشباب

فيديو.. موقف إنسانى من السيسي تجاه فتاة من ذوي الاحتجاجات

خلال مؤتمر الشباب

فيديو.. موقف إنسانى من السيسي تجاه فتاة من ذوي الاحتجاجات

الحياة السياسية

السيسي خلال مؤتمر الشباب
السيسي خلال مؤتمر الشباب

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

الفقي: "الرئيس خلصنا من وحش كاسر"

#

ذهبت لزيارة والدها بعد سنين الفراق .. فحاول اغتصابها

#

سمعه المارة..فعاد من القبر بعد وفاته

#

شاهد.. موقف بطولي لإنقاذ طفلة من الغرق

شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي موقفًا إنسانيًا للأخير مع إحدى الفتيات من ذوى الاحتياجات الخاصة، والتى طلب منه الاستماع لغنائها.

وطلبت "هديل مجدى، من الرئيس الغناء أمامه وأن يّسمع صوتها على الهواء، فرد السيسي: "ده أنا نفسي أسمع صوتك".

وأضافت "ماجد"، خلال افتتاح مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنها خريجة كلية الآداب قسم فلسفة، وتتمتع بصوت جذاب، وكانت تتمنى الالتحاق في كلية تربية موسيقية ولكنها لم تتمكن من ذلك، مؤكدة أنها فور انتهائها من دارستها في كلية الآداب التحقت بأكاديمية الفنون.

وأدت هديل ماجد، أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم، وسط تصفيق حاد من الجميع، وفور الانتهاء من غنائها، صعد الرئيس عبد الفتاح السيسي على منصة المؤتمر، وسّلم على الفتاة، واتكأت عليه حتى نزولها من على المنصة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شقيق أمير قطر: طائراتنا فوق السعودية ومصر قريبًا
» بعد الاختفاء.. زوجة حاكم دبي تظهر في المحكمة
» بيان من "المالية" السعودية بشأن عجز الموازنة
» قبل مواجهتها بتهم فساد.. هروب وزيرة جزائرية إلى فرنسا
» البشير خارج السجن
» بعد ترخيص المحال العامة.. تدخين الشيشة «أنفاس معدودة»
» تدخل سريع للحرس الحدودي السعودي.. ما الأمر
» ياسمين الخطيب تصدم الجميع بصورة "جريئة"
» بأمر ملكي.. الداخلية السعودية تطالب الكويت والعراق بهذا الأمر
» مروع.. مزارع يقتل نجل أخيه.. بسبب " القات"
» تفاصيل مثيرة.. كشف غموض عملية اختلاس بفندق شهير بجدة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:41 ص

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج
بائعو الصحف