فيديو.. موقف إنسانى من السيسي تجاه فتاة من ذوي الاحتجاجات

30 يوليه 2019 - 06:38 م

شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي موقفًا إنسانيًا للأخير مع إحدى الفتيات من ذوى الاحتياجات الخاصة، والتى طلب منه الاستماع لغنائها.

وطلبت "هديل مجدى، من الرئيس الغناء أمامه وأن يّسمع صوتها على الهواء، فرد السيسي: "ده أنا نفسي أسمع صوتك".

وأضافت "ماجد"، خلال افتتاح مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنها خريجة كلية الآداب قسم فلسفة، وتتمتع بصوت جذاب، وكانت تتمنى الالتحاق في كلية تربية موسيقية ولكنها لم تتمكن من ذلك، مؤكدة أنها فور انتهائها من دارستها في كلية الآداب التحقت بأكاديمية الفنون.

وأدت هديل ماجد، أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم، وسط تصفيق حاد من الجميع، وفور الانتهاء من غنائها، صعد الرئيس عبد الفتاح السيسي على منصة المؤتمر، وسّلم على الفتاة، واتكأت عليه حتى نزولها من على المنصة.