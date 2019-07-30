قريبًا.. كسر الحظر الجوي على قطر

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متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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أعلن الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير دولة قطر، أن طائرات بلاده ستحلق "قريبا" فوق كل الأجواء، في إشارة إلى كسر الحظر المفروض من دول عربية على الرحلات القطرية.

وقال "بن حمد"، فى تغريدة له على موقع "تويتر": "نجحنا في محاصرة الحصار، وطائراتنا قريباً فوق كل الأجواء"، دون تفاصيل إضافية.

وفي 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.



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