ماذا يفعل 7 مسؤولين إماراتيين كبار في إيران؟

30 يوليه 2019 - 08:04 م

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن ”وفدًا من سبعة أعضاء من كبار المسؤولين في خفر السواحل الإماراتي، وصل إلى طهران للمشاركة بالاجتماع السادس الذي يعقد بين قوات خفر السواحل الإيراني والإماراتي“.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، نشرته وسائل إعلام رسمية، أن الاجتماع يعقد ”لبحث التعاون الحدودي بين البلدين“.

ووفقًا لوزارة الخارجية الإيرانية، فإن الاجتماع المشترك مع الإمارات العربية المتحدة سيناقش ”التعاون الحدودي، وحركة المرور غير المصرح بها أو غير القانونية، وتبادل للمعلومات بين البلدين“.

وقالت وكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية الإيرانية، إن الاجتماع الخامس بين قوات خفر السواحل الإيرانية والإماراتية، عقد في 11 أغسطس/آب 2013، وكان هذا آخر اجتماع بين البلدين، وعقد في العاصمة طهران لمدة يومين.