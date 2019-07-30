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بعد إنقاذها مهاجرين.. إيطاليا تحقق مع قبطان السفينة "غريغوريتي"

عرب وعالم

ثاني حادثة غرق مهاجرين في بحر إيجه منذ 215 يوما
ثاني حادثة غرق مهاجرين في بحر إيجه منذ 215 يوما

المصريون ووكالات

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فتح الادعاء العام الإيطالي، الثلاثاء، تحقيقًا في قضية سفينة غريغوريتي التابعة لخفر السواحل والتي أنقذت مهاجرين في البحر المتوسط.
وأضافت وسائل إعلام إيطالية، أن مكتب المدعي العام في مدينة سيراكوزا جنوبي البلاد، استدعى قبطان سفينة غريغوريتي لأخذ إفادته في قضية إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط.
وأشارت أن الادعاء العام لم يوجه أية تهمة لقبطان السفينة، وأن الغرض من استدعائه هو "الحصول على معلومات حول وضع المهاجرين المحتجزين على متن السفينة".
وأضافت وسائل الإعلام، أن مكتب الادعاء العام أوفد 3 مختصين، لإجراء فحوصات طبية للمهاجرين ومعرفة ما إذا كانوا مصابين بأية أمراض معدية.
وسبق أن قررت وزارة الداخلية الإيطالية، الجمعة، عدم السماح للسفينة "غريغوريتي" بالرسو في ميناء جزيرة لامبيدوسا، بعد إنقاذها 135 مهاجرًا غير نظامي بالمتوسط.
وطالبت الحكومة الإيطالية المفوضية الأوروبية رسميًا، بتوزيع المهاجرين الـ 135 على الدول الأوروبية.
غير أنه أمس الإثنين، سمحت السلطات الإيطالية، بإجلاء المهاجرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من السفينة ذاتها. -

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