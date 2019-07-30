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متحدث أممي: غوتيريش لا يزال يؤمن بأهمية عمل "الأونروا"

عرب وعالم

أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش

المصريون ووكالات

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قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش لا يزال يؤمن بأن عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يشكل أهمية جوهرية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق" بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
تصريحات حق جاءت ردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من تقارير إعلامية أشارت إلى وجود تحقيق أممي يجري حاليا حول مزاعم تورط كبار المسؤولين بالأونروا في ممارسات استغلال السلطة.
وأوضح المتحدث الأممي أن "مكتب الرقابة الداخلية يقوم في الوقت الحالي بالتحقيق في هذه الأمور وأنه غير مخول بالحديث عن تحقيق لم ينته بعد".
واستدرك قائلا "الأمين العام يواصل إيمانه بأن عمل الأونروا يشكل أهمية جوهرية بالنسبة للفلسطينيين".
وتابع "وسوف يقوم الأمين العام باتخاذ إجراءات بأسرع ما يمكن وذلك بعد أن يتسلم التقرير كاملا".
وتقدم الوكالة خدماتها لأكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية)، وغزة وسوريا والأردن ولبنان.
وتسعي "أونروا" التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، إلى توفير1.2 مليار دولار لميزانيتها هذا العام، وهو نفس الرقم الذي سجلته ميزانية الأونروا العام الماضي رغم تزايد أعداد واحتياجات اللاجئين.
وفي 2018، أوقفت واشنطن أيضا دعمها المالي للأونروا المقدر سنويا بـ 360 مليون دولار، بعد تقديمها مبلغ 60 مليونا مطلع العام ذاته. -

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