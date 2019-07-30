  • الأربعاء 31 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:16 ص
بحث متقدم
الدكتور مدبولي

هذا ما قاله رئيس الوزراء عن ارتفاع معدل الفقر في مصر

زواج القاصرات

لماذا التحذير من خطورة «زواج القاصرات» وتجاهل «العنوسة»؟

أضحية

للمضحين.. عليكم بهذا الأمر قبل الجمعة

جاريد كوشنر

"كوشنر" يزور 5 دول عربية لاستكمال "صفقة القرن"

محمد مرسي

تفاصيل خيانة مرسى لـ برهامى

السيسي

شاهد.. رد فعل السيسي على "كوميك" ساخر من رفع الدعم

الشيخ تميم أمير قطر

قريبًا.. كسر الحظر الجوي على قطر

الشرطة الأمريكية

تفاصيل القبض على "الخلية الصومالية" بأمريكا

الشاب والجثة

استخرج جثة والدته بعد عامين من دفنها فكانت المفاجأة

الملك سلمان

بينها قتل تركي.. الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

بغداد ترفض عقوبات "الخزانة الأمريكية" ضد 4 سياسيين عراقيين

عرب وعالم

العراق
العراق

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

واشنطن تعاقب 5 أشخاص و7 كيانات لارتباطهم بنووي إيران

#

أمريكا تمهد لفرض عقوبات على بوتين

#

أمريكا تفرض عقوبات على الاستخبارات الفنزويلية

#

عقوبات أمريكية جديدة ضد رموز بحزب الله اللبناني

أعلن مستشار الأمن الوطني في الحكومة العراقية فالح الفياض، الثلاثاء، رفض بلاده للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي، ضد أربعة سياسيين بينهم قياديان في الحشد الشعبي.
وقال الفياض للصحفيين في بغداد، عقب مؤتمر صحفي بشأن موقف بلاده من العقوبات، إنه "لا قيمة لأي عقوبات أو إجراءات لا يقرها القانون العراقي، ونحن نعتز بكل شخصياتنا العراقية، والذين يُساءلون يجب أن يتم ذلك وفق القانون العراقي".
وأضاف: "العقوبات التي أُعلنت ذات بعد سياسي واضح، ونحن لا نتعامل معها ولا نقرها، والقانون العراقي هو الفيصل"، مؤكدا أن العراق ذو سيادة، "ولا يمكن أن يحكم بهذه الآليات".
وفي 18 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 عراقيين، تتهمهم بانتهاكات لحقوق الإنسان وفساد، هم القياديان في الحشد الشعبي، ريان الكلداني ووعد قادو، والمحافظان السابقان أحمد الجبوري محافظ صلاح الدين (شمال)، ونوفل العاقوب محافظ نينوى (شمال).
و"الكلداني"، قائد "اللواء 50" أو "كتائب بابليون" (تابع للحشد الشعبي الموالي لإيران) مسؤول عن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تواطأ أو شارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر"، وفق البيان الأمريكي.
أما "قادو"، فقائد "اللواء 30" (تابع للحشد)، ومسؤول في كيان "تورط في أو ارتكب أعضاؤه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، بحسب ذات البيان.
وتأتي العقوبات في وقت تشهد المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.
واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد "الهضبة" يطرح برومو أغنيته الجديدة "أنا غير"
» الرئيس السيسي: "الناس مش فقيرة زي ما الناس فاكرة"
» بحضور الملك سلمان.."الوزراء" السعودي يعتمد 12 قرارًا جديدًا
» البرلمان الهندي يصنّف "الطلاق الإسلامي" جريمة جنائية
» الإنتربول يرفض طلبا هنديا لتسليم الداعية ذاكر نايك
» بعد ترخيص المحال العامة.. تدخين الشيشة «أنفاس معدودة»
» للمضحين.. عليكم بهذا الأمر قبل الجمعة
» عبدالخالق عبدالله يوضح مقصده من تغريدة أثارت الجدل
» شقيق أمير قطر: طائراتنا فوق السعودية ومصر قريبًا
» بعد الاختفاء.. زوجة حاكم دبي تظهر في المحكمة
» قبل مواجهتها بتهم فساد.. هروب وزيرة جزائرية إلى فرنسا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:41 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج