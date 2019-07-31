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متحدث الرئاسة: منتدى الشباب منبر فعال لتحقيق التنمية

الحياة السياسية

السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة
السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة

المصريون ووكالات

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أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن منتدى الشباب يعد منبرا فعالا لتحقيق التنمية في مصر.
وأضاف راضي، في تصريحات خاصة لقناة "النيل" للأخبار، على هامش مؤتمر الشاب السابع، أن المنتدى الوطني للشباب يكتسب زخما مع الوقت، منوها إلى حرص الدولة الكبير للتواصل مع الشباب، موضحا أن الشباب يمثل 65% من التعداد السكاني وهم القاطرة التي تقود الدولة.
وأشار إلى أن المنتدى منصة فاعلة وتجربة مصرية خالصة رائدة نالت استحسان العالم أجمع، مؤكدا أن الأمم المتحدة أصدرت بيانا تشيد فيه بتجربة مصر الرائدة في تواصلها مع الشباب واعتبر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن برنامج "اسأل الرئيس" وسيلة مهمة للتواصل مع الشباب، كما أن المنتدى الحالي يتناول قضايا غاية في الأهمية؛ في إشارة إلى مجهود الدولة في القطاع الاقتصادي والسكني وغيرها.
ولفت إلى أن الدولة تبذل جهدا كبيرا للغاية للنهوض بها من أجل الجيل الحالي ومن أجل الأجيال القادمة، داعيا الشباب إلى الاستثمار في نفسه في جميع الجوانب.

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