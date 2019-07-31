تطورات مثيرة بشأن ذبح عروس المنوفية بعد زفافها

31 يوليه 2019 - 12:30 ص

أرسلت مستشفى بنها الجامعي، الثلاثاء، تقرير رسمي إلى قسم ثان بنها الموكل له تعيين حراسة على غرفة المريض «محمد م.ع» من الباجور بمحافظة المنوفية، المتهم بقتل عروسه بالمنوفية ليلة زفافهما.



وجاء في التقرير أن حالة المريض مستقرة ويمكن استجوابه، ونقله إلى مستشفي حكومي بالمنوفية للتحفظ عليه وسؤاله من خلال نيابة الباجور، المنوطة بالتحقيق في القضية ولكن عبر سيارة إسعاف مجهزة



يأتي ذلك ردًا على خطاب أرسله القسم للمستشفى لموافاتهم بحالة المتهم، وعما يمكن استجوابه من عدمه ونقله إلى مستشفي بالمنوفية أم لا، بحسب "المصري اليوم".

