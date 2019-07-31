  • الأربعاء 31 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:46 ص
بحث متقدم
عروس المنوفية

تطورات مثيرة بشأن ذبح عروس المنوفية بعد زفافها

أضاحي العيد

"الزراعة" تكشف حقيقة تراجع الطلب على الأضاحي

أحمد موسى

تعليق ناري لـ"موسى" على مكافآة لاعبى منتخب شباب اليد

بنزين

"مدبولي": هذا هو سبب تأخر قرار رفع أسعار الوقود هذا العام

الدكتور مدبولي

هذا ما قاله رئيس الوزراء عن ارتفاع معدل الفقر في مصر

زواج القاصرات

لماذا التحذير من خطورة «زواج القاصرات» وتجاهل «العنوسة»؟

أضحية

للمضحين.. عليكم بهذا الأمر قبل الجمعة

جاريد كوشنر

"كوشنر" يزور 5 دول عربية لاستكمال "صفقة القرن"

محمد مرسي

تفاصيل خيانة مرسى لـ برهامى

السيسي

شاهد.. رد فعل السيسي على "كوميك" ساخر من رفع الدعم

استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يعتبرون ترامب "عنصريا"

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

رد صادم من "ترامب" على الإيزيدية الهاربة من"داعش"

#

الداخلية تواصل حملاتها على أماكن بيع وتداول الأسماك

#

حصاد اللقاء السادس بين «السيسي» و«ترامب»

#

التعذيب في قصور الخلافة (2)

أظهر استطلاع للرأي أجري حديثا في الولايات المتحدة، أن أكثر من نصف الناخبين يرون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصا "عنصريا".
ووفقا لمسح أجرته جامعة "كوينيبياك" الأمريكية مؤخرا على مستوى البلاد، يرى 51 في المئة من الناخبين، أن ترامب شخص "عنصري"، في حين أن 45 في المئة لا يعتقدون ذلك.
وذكر الاستطلاع أن النسبة المئوية للناخبين البيض الذين يعتقدون بعنصرية ترامب، بلغت 46 في المئة، فيما بلغت نسبة الناخبين السود 80 في المئة.
ومن ناحية أخرى، بلغت نسبة الناخبين الذين لم يوافقوا على أي خطوات يمكن اتخاذها من قبل الكونغرس بشأن "عزل" ترامب، 60 في المئة.
وكان الاستطلاع أجري في الفترة بين 25 ـ 28 يوليو/ تموز الجاري، حيث شمل 1306 ناخبين من مختلف الولايات الأمريكية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "العسكري" السوداني: الإسلاميين شاركوا بالمحاولة الانقلابية
» البرهان: القوات السودانية باقية في اليمن.. والإمارات لم تنسحب
» هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين للمرة الثانية
» شاهد "الهضبة" يطرح برومو أغنيته الجديدة "أنا غير"
» استخرج جثة والدته بعد عامين من دفنها فكانت المفاجأة
» الرئيس السيسي: "الناس مش فقيرة زي ما الناس فاكرة"
» بحضور الملك سلمان.."الوزراء" السعودي يعتمد 12 قرارًا جديدًا
» البرلمان الهندي يصنّف "الطلاق الإسلامي" جريمة جنائية
» بعد ترخيص المحال العامة.. تدخين الشيشة «أنفاس معدودة»
» للمضحين.. عليكم بهذا الأمر قبل الجمعة
» عبدالخالق عبدالله يوضح مقصده من تغريدة أثارت الجدل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:41 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج