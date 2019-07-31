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تجمع المهنيين السودانيين يدعو لـ"مليونية القصاص العادل"

عرب وعالم

السودان
السودان

المصريون ووكالات

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تجمع المهنيين السودانيين" يدعو للتوجه إلى مقر قيادة الجيش

دعا تجمع المهنيين السودانيين، مساءالثلاثاء، إلى مليونية أسماها " القصاص العادل"، الخميس القادم، على خلفية "أحداث الأبيض" التي أدت إلى سقوط 5 قتلى وعشرات الجرحي.
جاء ذلك في بيان لتجمع المهنيين قائد الحراك الاحتجاجي بالبلاد أطلعت عليه الأناضول.
وأوضح البيان أن "مواكب القصاص العادل تأتي على خلفية مجزرة الأبيض،وتحت شعار (مقتل طالب مقتل أمة)، يوم الخميس القادم في الخرطوم ومدن البلاد بمشاركة قادة قوى (إعلان الحرية والتغيير)"
وأضاف "حتى نحقق مطالبنا التي لا نبغى عنها حولا فإن لجان الاحياء والميدان في الخرطوم ومدن الولايات ستواصل الدرب عبر مواكب القصاص"
وأكد "تمسك تجمع المهنين بالسلمية والمسار السلمي لتحقيق مطالب وأهداف الثورة".
والثلاثاء عمت تظاهرات غاضبة مدن البلاد، للتنديد بمقتل 5 محتجين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان(جنوب)، الإثنين، منهم 4 طلاب؛ جرّاء فض مسيرة طلابية رافضة لنتائج تحقيق حول فض الاعتصام قبالة مقر الجيش بالخرطوم قبل نحو شهرين، وفق "لجنة أطباء السودان المركزية" المعارضة.
وأعلن والي ولاية شمال كردفان المكلف، اللواء الركن، الصادق الطيب عبد الله، الإثنين، تشكيل لجنة تحقيق وتقصي للأحداث، متهما مندسين بالدخول وسط المسيرة الطلابية السلمية.
وقررت لجنة أمن الولاية تعليق الدراسة بمرحلتيها الأساسية والثانوية، بجميع مدارس الولاية؛ "حفاظا على أرواح الطلاب والمواطنين إلى حين إشعار آخر"، وفق بيان.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية -

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