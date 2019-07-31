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كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ مجهولة النوعية

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مجلس الأمن يدرس صواريخ كوريا الشمالية متوسطة المدى
مجلس الأمن يدرس صواريخ كوريا الشمالية متوسطة المدى

المصريون ووكالات

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أعلنت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، إنّ جارتها الشمالية أطلقت عدة صواريخ مجهولة النوعية من ساحلها الشرقي.
وقالت رئاسة الأركان في سيول، إن عمليات الإطلاق تمت "في وقت مبكر من صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي) من المنطقة الشمالية الشرقية لكوريا الشمالية".
ولم تستدل السلطات في سيول حتى الساعة (10: 00 ت.غ) على نوعية ما أطلقته بيونغ يانغ، حسب المصدر ذاته.
والخميس الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرا المدى، في محاولة واضحة لتكثيف الضغط على الولايات المتحدة قبل استئناف محتمل للدبلوماسية النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن. -

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