تركي آل الشيخ يفاجيء الزمالك بقرار جديد

31 يوليه 2019 - 06:16 ص

عاد تركي آل الشيخ - مالك نادي بيراميدز السابق - للظهور على الساحة الرياضية المصرية وذلك من خلال قرار جديد.



ونشر "آل الشيخ" صورة مع المدرب البرتغالي بيدور إيمانويل الذي قالت مصادر مصرية كثيرة إن نادي الزمالك يتفاوض معه بقوة لقيادة الفريق.



وعلق "آل الشيخ" على صورته مع "إيمانويل" قائلا: "شرفني Pedro Emanuel ونقاش عن مشروع قريب".



وكان "آل الشيخ" قد تكفل الموسم الماضي براتب السويسري كريستيان جروس الذي قاد الزمالك قبل أن تقرر إدارة الزمالك عدم تجديد عقده.









