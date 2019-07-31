متولي: 3 أسباب وراء تفضيلي الأهلي عن أي منافس آخر

31 يوليه 2019 - 07:59 ص

عبر محمود متولي - مدافع الإسماعيلي المنضم حديثا للأهلي - عن سعادته الشديدة بالانضمام للقلعة الحمراء.



وقال "متولي" في لقاء تلفزيوني عقب الانضمام: "رفضت العروض الأخرى لأن كل لاعب يمكن أن يتأثر بالظروف المحيطة في النادي وتعاملت جيدا مع منظومة ومؤسسة وليس شخص معين، ورأيت نفسيا أنني سأصبح مؤهلا".

و أضاف: " "السبب الثاني وراء تضحيتي بالكثير من أجل الانضمام للقلعة الحمراء هو أنني لا أبحث عن المال بقدر بحثي عن النجومية في الملاعب ومزاملة لاعبين بنفس العقليلة والتفكير، وهذا ما وجدته في الأهلي".

وأكمل: "السبب الثالث أن أي لاعب له الشرف في تمثيل الأهلي، أتمنى أن أحصد بطولات خلال مسيرتي، لدي طموحات كبيرة مع الأهلي، اعتدت أن أكون لاعبا محترفا و أحاول الرفع من مكانة النادي".