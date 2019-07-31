مرتضى منصور يعلن صفقات نادي الزمالك الجديدة

31 يوليه 2019 - 10:23 ص

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء، وذلك في تمام الحادية عشرة صباحًا للإعلان عن الصفقات الجديدة.









ويستعد الزمالك لخوض منافسات الموسم الجديد متسلحًا بصفقاته الجديدة التي نجح في الظفر بها ضمها لصفوف الفريق، لدعمه استعدادًا للموسم المقبل واستكمال مشوار المنافسة على البطولات المحلية والقارية.







