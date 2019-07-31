حلمي بكر يكشف حقيقة رفع ابنه قضية "حجر" ضده

31 يوليه 2019 - 10:39 ص

فجر الموسيقار حلمي بكر، مفاجأة مدوية عن الاعتداء عليه من قبل بلطجية تابعين إلى زوجته السابقة، مؤكدًا أنهم قاموا بتكسير محتويات شقته، وظلوا متواجدين بالشقة لمدة خمس ساعات.



وأضاف حلمي بكر أن زوجته السابقة التى انفصل عنها منذ ما يقرب من عامين قامت باستئجار بلطجية، على حد تعبيره، لخطف ابنتهما بعد أن اتفقا على أن يحتفظ بحضانتها، وحاليًا يتواجد بعض الأشخاص داخل إحدى الغرف بمنزله.



وعن حالته الصحية قال، إنه يشعر بألم فى الركبة نتيجة الاعتداء، بالإضافة إلى حرق في ذراعه ببعض السجائر أثناء محاولتهم خطف ابنته.

وأضاف "بكر" أن طليقته مازالت متواجدة داخل إحدى الغرف بشقته دون وجه حق، إلا أن ابنته متواجدة معه داخل غرفته الخاصة، حيث يقوم بالاعتناء بها.



واستكمل حديثه قائلًا: "لن أتخلى عن ابنتي، فهي تعيش معي منذ انفصالي عن زوجتي السابقة والتي وافقت بهذا القرار ولم تمانع أن أتولى مسئولية الاهتمام بطفلتنا"



وأضاف حلمي بكر أن طليقته صرحت لأحد المواقع ببعض الأشياء التى من الممكن أن تعرضها للمساءلة القانونية، وعلى رأسها أن نجله ينوى رفع قضية حجر عليه.



واستكمل حلمي بكر، أنه تحدث مع نجله عقب تلك التصريحات، وشعر بالغضب بسبب عدم صحة تلك الأقاويل، حيث إنه لم يتحدث سواء هو أو الدته مع طليقته كما تدعى.



وأضاف أن النيابة استمعت إلى أقواله، و تقوم بالاستماع إلى أقوال الشهود، متابعًا أن طليقته تستغل طفلته الصغيرة لتحريضها عليه، رغم عمرها الصغير، وتقوم بتلقينها كلاما يشوه صورته.



