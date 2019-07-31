وفاة فنانة شابة فى حادث مروع

في حادث مروع، توفيت الممثلة السورية، راما شاهين عن عمر يناهر 18 عامًا إثر تعرضها لحادث سير أثناء توجهها إلى بيروت برفقة مجموعة من الأصدقاء، وقد تم نقل الفقيدة إلى أحد مستشفيات دمشق لتتلقى العلاج، إلا أنها فارقت الحياة على الفور.

كانت عائلتها قد نعتها قائلة: “بمزيد من الحزن والأسى، تنعي إليكم أسرة الممثلة راما شاهين وعموم آل شاهين في سوريا ودول أوروبا ابنتهم الغالية التي توفيت إثر حادث أليم تعرضت له يوم الإثنين الماضي عند سفرها بصحبة أصدقائها لقضاء عطلة الصيف في بيروت بعد أن تم نقلها إلى المشفى في دمشق وبقيت لعدة أيام في غيبوبة نتيجة ما تعرضت له من إصابة إلى أن فراقت دنيانا اليوم.

وتابعت: كما ترجو أسرة الفنانة راما من كل جمهورها عدم الرد على أي من الصفحات التي تنتحل إسمها والتبليغ عنها لأن هدفها تشويه ما تركته فنانتنا من صورة جميلة في أذهان متابعيها. للفنانة الراحلة الرحمة ولنا ولكم