» جزيرة تظهر وتختفي.. تعرف على مكانها

31 يوليه 2019 - 12:41 م

أعلن بعض العلماء أن الجزيرة الصغيرة التي تم رصدها قبل 6 أعوام قبالة ساحل غرب باكستان، تختفي مرة أخرى في أعماق البحر، في ظاهرة مثيرة للدهشة لم يتمكن العلماء من تفسيرها حتى اللحظة.

وبحسب ما أورده تقرير للعلماء، تناوله موقع ديلي ميل، فإنه في عام 2013، لوحظ وجود جزيرة جديدة بيضاوية الشكل، ظهرت عقب سلسلة من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك زلزال بلغت قوته 7.7 درجة وبركان طيني.

وتوقع الخبراء أن الجزيرة التي يبلغ عرضها 90 مترا فقط، لن تكون موجودة لفترة طويلة.

وتظهر صور الأقمار الصناعية الملتقطة على مدار السنوات الست الماضية، مراحل تطور وتقدم الجزيرة "قصيرة الأجل"، منذ لحظة ظهورها حتى اختفت.

وبلغ ارتفاع الجزيرة، التي يطلق عليها اسم Zalzala Koh (وتعني "جبل الزلزال" باللغة الأردية)، نحو 20 مترا وطولها 40 مترا، عندما ظهرت في خليج بالقرب من مدينة جوادار في عام 2013.

ويقول العلماء إن الجزيرة هي نتاج بركان طيني ناجم عن زلزال وقع في سبتمبر من ذلك العام.

وتعد البراكين الطينية ظاهرة شائعة في المنطقة، بسبب تحرك الصفائح حيث تغرق الصفيحة العربية تحت الصفيحة الأوراسية.

وتقول وكالة "ناسا" إن الجزيرة بالكاد انتهكت الخط المائي بحلول نهاية عام 2016. وبحلول ربيع هذا العام، لم يعد بالإمكان رؤيتها على السطح مطلقا.

وقال مارك تينغاي، العالم الجيولوجي في جامعة "أديلايد": "إن التراكم السريع للرواسب الطرية الغنية بالطين على طول حافة الصفيحة الأوراسية، إلى جانب الضغوط التكتونية العالية، يتسبب في تراكم حاد للضغوط في الماء والغازات داخل الصخور الرسوبية. ويتشكل بركان طيني عندما تصبح ضغوظ السائل كبيرة بما يكفي لكسر الصخور العلوية، ما يتيح للطين والغازات أن تنطلق نحو السطح".