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كيف تتغلب على الانتفاخ بخطوات بسيطة

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الانتفاخ
الانتفاخ

متابعات - أمينة عبد العال

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كيف تتخلص من مشاكل المعدة بخطوات بسيطة

يعاني الكثيرون من الانتفاخ بعد تناول بعض الوجبات، وهو قد يكون مؤشر لحالة طبية خطيرة.

وذكرت صحيفة "ميرور أونلاين" أن بحثًا أجرته جامعة برشلونة المستقلة أظهر أن ما نأكله له أثر هائل على كيف نبدو.

وفيما يلي معلومات غذائية من أجل تقليل الانتفاخ:

تجنب المشروبات الغازية والعلكة، فالمشروبات الغازية تحتوي على غاز الذي بدوره يمكن أن ينفخ المعدة، وبدلا منه التزم بتناول الزنجبيل والشاي بالنعناع لتهدئة المعدة المنتفخة.

وفيما يتعلق بالعلكة فيمكن ابتلاع هواء وهو يتسبب في دخول المزيد من الغاز إلى المعدة.

احذر من البقوليات:

البقوليات مصدر ممتاز للبروتين والكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمعادن. ولكن أغلبها يحتوي على سكريات تسمى ألفا جالاكتوسيداز التي تنتمي لمجموعة من الكربوهيدرات الخادعة تسمى "فودماب". وهذه يمكن أن تكون أسوأ عدو للمرء الأكثر عرضة للانتفاخ. إنها تشكل غازا خلال عملية التخمر التي يمكن أن تزعج الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي لأنها تتسبب في الغازات والتشنجات والإسهال وهذا الانتفاخ المقيت.

ووجدت دراسة فرنسية إنه إذا ما تم نقع البقوليات وتم تركها لتنبت، فإن هذا يقلل الفودماب بها. والفودماب هو سلسلة قصيرة من الكربوهيدرات التي يتم امتصاصها بشكل سيء في الأمعاء الدقيقة.

وقد تكون اللوبيا ذات العين السوداء أسهل في الهضم.

احتس الزنجبيل الطازج:

يستخدم الزنجبيل وهو مادة هضمية قوية ومضاد للالتهابات، لتهدئة الانتفاخ وتشنجات المعدة منذ قرون. إنه يحفز بشكل طبيعي إنزيمات الهضم ويقي بطانة المعدة.

الثوم والبصل المطهيان:

يحتوي البصل والثوم على فودماب أيضا ولكن طهيهما قد يقلل هذا الأثر على الجهاز الهضمي ويقلل الانتفاخ.

تناول وجبات أصغر:

إنها حيلة بسيطة ذات أثر كبير. تجنب تناول كميات كبيرة خلال الوجبات وتحول من ثلاث وجبات كبيرة في اليوم إلى خمس أو ست حصص أصغر. هذا ينظم سكر الدم ويجعلك تشعر أنك أخف في الحركة ،وبطنك مسطحة.


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